Un riconoscimento davvero prestigioso per le studentesse dell’istituto tecnico economico "Luca Pacioli" di Sansepolcro. Il gruppo "Seven Lab" – composto da Greta Ruscelli, Chiara Mercati, Asia Ganavelli, Hu Shiqui, Nicole Riguccini, Francesca Nicolosi e Rita Fontana della classe terza Rim dell’istituto superiore (nella foto) – si è distinto tra oltre 200 team partecipanti al concorso "La tua idea d’impresa" nell’ambito del Festival dei Giovani a Gaeta, raggiungendo un traguardo straordinario: l’ingresso nella rosa degli otto finalisti. Un risultato di grande prestigio che premia impegno, creatività e spirito imprenditoriale. Il gruppo Seven Lab ha ideato e sviluppato, simulando una autentica startup, un progetto innovativo chiamato "Interactive Learning Desk", un banco interattivo pensato per rivoluzionare il mondo della scuola.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La tua idea d’impresa". Alunne premiate

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