Recentemente, un’intervista pubblicata sul Corriere della Sera ha messo in luce le dichiarazioni di Gravina, che ha espresso la propria posizione sulla situazione attuale nel calcio italiano. Le sue parole riflettono una consapevolezza di mantenere ancora un ruolo di rilievo nel settore. La conversazione si concentra sulle decisioni e le dinamiche che coinvolgono l’organizzazione sportiva, senza entrare in dettagli sulle singole persone o eventi specifici.

Le frasi al Corsera: "Forse avrei dovuto essere più bravo come calciatore: ho sbagliato due rigori contro la Svizzera e tre palle gol con la Bosnia e dopo, dal dischetto, ne ho tirati uno alto e un altro sulla traversa. Forse mi sarei dovuto allenare di più.». Dc Roma 24072025 - Il Presidente della Repubblica riceve al Quirinale la Nazionale di Calcio femminile foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Gabriele Gravina L’intervista del Corriere della Sera a Gravina è l’intervista di chi sa che detiene ancora lui il potere nel calcio italiano. Lui e Marotta stanno gestendo il loro consenso e pilotando Malagò alla guida della Federcalcio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La tracotanza di Gravina è la tracotanza di chi sa che ha ancora il potere

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