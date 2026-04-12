La sfida è il diritto di voto I democratici da Al Sharpton

Durante la convention del 35° anniversario del National Action Network, l'attivista e leader afroamericano ha sottolineato che la questione principale riguarda il diritto di voto. L'evento ha riunito numerosi partecipanti, alcuni dei quali hanno partecipato a un dibattito incentrato sulle difficoltà che ancora oggi affrontano gli elettori. La discussione si è concentrata sulle sfide legate alle restrizioni e alle norme elettorali che incidono sulla partecipazione democratica.

America oggi Kamala Harris, il senatore Mark Kelly, Pete Buttigieg, attivisti e docenti. La Convention per i 35 anni del National Action Network America oggi Kamala Harris, il senatore Mark Kelly, Pete Buttigieg, attivisti e docenti. La Convention per i 35 anni del National Action Network Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «La sfida è il diritto di voto». I democratici da Al Sharpton