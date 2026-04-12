Nel 2024, un quarto delle imprese in provincia di Lucca e nella Toscana Nord-Ovest ha chiuso l’anno con risultati negativi. I bilanci delle aziende mostrano un aumento delle perdite rispetto agli anni precedenti, anche se l’economia della costa si mantiene stabile. Secondo i dati, mentre alcune imprese continuano a resistere, altre si sono trovate costrette a chiudere con il segno meno.

Bilanci 2024, crescono le società in perdita in provincia di Lucca e più in generale nella Toscana Nord-Ovest: l’economia della costa resiste, ma una azienda su quattro chiude in rosso. Un tessuto produttivo che tiene, ma che mostra al suo interno degli squilibri. È il quadro che emerge dall’analisi dei bilanci 2024 delle società di capitali delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa, elaborata dall’Istituto di Studi e Ricerche (ISR) e dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest su un campione chiuso di oltre 16.000 imprese attive presenti sia nel 2023 sia nel 2024. Una fotografia dello stato di salute dell’economia locale, letta attraverso i dati di bilancio disponibili, secondo le ordinarie tempistiche di approvazione e deposito previste dalla normativa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La salute delle imprese. Un’azienda su quattro ha chiuso il 2024 con il bilancio in rosso

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