La Rari paralimpica si ferma Regole cambiate in corsa E a danno dell’inclusione

La squadra di pallanuoto paralimpica della Rari ha annunciato di aver interrotto le attività a causa di modifiche alle regole che sono state introdotte durante la stagione. I membri del team hanno dichiarato che tali cambiamenti sono stati apportati senza preavviso e hanno ostacolato il percorso di inclusione che avevano cercato di promuovere. La decisione è stata presa dopo aver valutato che le nuove norme compromettevano l’armonia e la continuità della squadra.

Una decisione ponderata, sofferta ma irremovibile. La squadra di pallanuoto paralimpica della Rari Nantes Florentia, campione italiano in carica per la seconda volta – dopo il primo scudetto del 2023 – e reduce dallo storico triplete centrato nella passata stagione, col titolo tricolore, la quinta Coppa Italia consecutiva e la Supercoppa, non parteciperà al prossimo campionato di vertice che ha preso il via ieri. "Si tratta di una scelta autonoma della squadra, maturata all’interno del gruppo – spiega Andrea Pieri, lo storico presidente della Rari -. Come società abbiamo ritenuto doveroso sostenerla, nel rispetto del percorso umano e sportivo costruito insieme, dei risultati raggiunti e dei valori che da sempre ci uniscono.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Rari paralimpica si ferma. "Regole cambiate in corsa. E a danno dell’inclusione» Pallanuoto paralimpica, la Rari Nantes Florentia dice no: “Regolamento penalizzante, cambiato poco prima dell’avvio del campionato”Firenze, 11 aprile 2026 – La decisione era nell’aria già da qualche tempo ma ora è stata messo nero su bianco: la squadra di pallanuoto paralimpica... L'inclusione sociale non si ferma: oltre 100 partner per il progetto dell'Ulss 9Si chiude con numeri straordinari e un impatto profondo sul tessuto veronese, il bilancio del 2025 del progetto “Inclusione Sociale” dell’Ulss 9...