Maria accusa Petra di volere la scomunica di Padre Samuel e Romulo interviene per calmarla. Intanto Pia e Catalina tentano un piano disperato per non far partire Emilia. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Il destino di Padre Samuel è appeso a un filo, mentre la furia di Maria scuote la servitù. Intanto, Catalina e Pia giocano l'ultima carta per salvare l'amore di Romulo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 13 aprile: Samuel verso la scomunica, Maria aggredisce Petra!

La Promessa anticipazioni 6 aprile: Maria sfida Petra, Samuel è in pericoloMaria affronta Padre Samuel per chiarire la misteriosa lettera del Vescovo, convinta che Petra nasconda qualcosa.

La Promessa, anticipazioni 13?19 aprile 2026: Samuel in pericolo, Petra accusataAl centro della scena ci saranno ancora una volta i conflitti interni alla servitù e le dinamiche familiari dei Luján, con un susseguirsi di colpi di...