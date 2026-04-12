La Peg Perego al ministero Piano di reindustrializzazione per Arcore e San Donà

Al ministero delle Imprese e del Made in Italy si è svolto un incontro tra rappresentanti sindacali, istituzioni e l’azienda Peg Perego, con l’obiettivo di discutere un piano di reindustrializzazione. La riunione ha coinvolto le aree di Arcore e San Donà, in merito alle prospettive future del gruppo, che da tempo affronta difficoltà economiche e di mercato. La situazione rimane al centro dell’attenzione delle parti coinvolte.

Si accendono i riflettori sul futuro di Peg Perego. Al ministero delle Imprese e del Made in Italy va in scena un vertice ad alta tensione, con sindacati, istituzioni e azienda riuniti per tracciare la rotta industriale del gruppo dei passeggini e delle carrozzine in crisi da anni. Al tavolo siedono Fim-Cisl e Fiom-Cgil di Venezia e Monza, insieme alle Rsu dei due stabilimenti, alla direzione aziendale affiancata da Confindustria Veneto e Lecco-Sondrio, alle Regioni Veneto e Lombardia, agli enti locali e a Invitalia. Un confronto ampio, che segna un passaggio cruciale dopo anni di stallo. La novità è l’ingaggio della società di advisory Vertus, incaricata da Peg Perego di mettere a punto un piano di reindustrializzazione per i siti di Arcore e San Donà.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Peg Perego al ministero. Piano di reindustrializzazione per Arcore e San Donà Peg Perego, a San Donà lavoratori in sciopero contro i trasferimento in BrianzaArcore (Monza Brianza), 28 marzo 2026 – I lavoratori della sede Peg Perego di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, effettueranno uno sciopero... Leggi anche: Peg Perego, l'azienda conferma 45 esuberi. Lunedì corteo a San Donà PEG PEREGO, PIANO PER IL SALVATAGGIO: IN BILICO 56 LAVORATORI | 09/04/2026