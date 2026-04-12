La ‘passeggiata’ della sicurezza 50 vannacciani alle Cascine Il diktat | Nessuna provocazione

A Firenze, nei prati delle Cascine, si sono svolte operazioni di controllo con circa 50 agenti in divisa. La polizia ha chiesto ai presenti di evitare comportamenti provocatori e ha invitato le persone a liberare le aree pubbliche dopo i picnic domenicali. Le forze dell’ordine hanno monitorato le aree per mantenere l’ordine pubblico e garantire la sicurezza dei visitatori. Nessun incidente è stato segnalato durante le operazioni.

Firenze, 12 aprile 2026 – Nei prati gruppi di amici e famiglie cominciano a sgombrare dopo il classico picnic domenicale. I jingle del luna park fanno da sottofondo al calar del sole. Per tanti la giornata alle Cascine sta per terminare, per una cinquantina di vannacciani invece è appena iniziata. È partita dal cuore del parco fiorentino la seconda passeggiata “ identitaria ”, come la definisce Tommaso Villa, responsabile di Futuro Nazionale per la Toscana, dei seguaci del generale Roberto Vannacci e della sua nuova creatura politica. Proprio l’ex leghista continua a far parlare si sé: il generale ha pubblicato un video su Instagram con una maglia che ritrae il David mentre fa l’aperitivo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La ‘passeggiata’ della sicurezza, 50 vannacciani alle Cascine. Il diktat: “Nessuna provocazione” Leggi anche: Cascine, la ‘passeggiata' della sicurezza Firenze, sicurezza: aggredisce agenti durante controllo alle Cascine, arrestatoFIRENZE – E’ accaduto ieri pomeriggio, 20 febbraio 2026, al Parco delle Cascine di Firenze.