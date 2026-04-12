La palestra può ospitare squadre Ma spetta al Comune muoversi

Dall’ufficio tecnico provinciale si apprende che la palestra ‘Caprini-Minucci’ di Pergola può essere utilizzata per ospitare squadre sportive. Tuttavia, la gestione e l’organizzazione degli eventi sportivi all’interno dello spazio sono di competenza del Comune, che deve prendere decisioni e attuare le eventuali iniziative. La struttura, quindi, è disponibile, ma la responsabilità di pianificare le attività rimane alle autorità locali.

Dall’ufficio tecnico provinciale evidenziano che la palestra ‘Caprini-Minucci’ di Pergola, di proprietà dell’ente di via Gramsci, ha tutti i crismi per poter tornare ad ospitare gli allenamenti e le partite delle squadre locali di pallavolo e basket, a patto che il Comune ne faccia richiesta alla Provincia presentando istanza per le necessarie certificazioni. "In riferimento al comunicato stampa della giunta Sabatucci – sottolineano i tecnici – si puntualizza che la palestra, bonificata dall’amianto e ricostruita, è più grande rispetto a prima dei lavori (compiuti tra il febbraio 2024 e l’autunno 2025, ndr) di due metri in lunghezza e altrettanti in larghezza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La palestra può ospitare squadre. Ma spetta al Comune muoversi" Allo stadio Rocchi lavori finiti ma la curva sud non apre, Camilli: "Il collaudo spetta al Comune"Lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo ha cambiato pelle grazie a un'importante iniezione di fondi Pnrr, sfoggiando finalmente la tanto attesa copertura... Taxi su corsie Brt, il ministero non si oppone: "La decisione spetta al Comune di Bari"“Non sussistono elementi ostativi di natura normativa che impediscano la condivisione delle corsie Brt con i veicoli del servizio pubblico di piazza...