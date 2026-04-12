La mossa di Trump che spiazza Teheran | Lo stretto di Hormuz lo chiudiamo noi

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il loro paese si impegnerà a chiudere lo stretto di Hormuz, una via strategica per il traffico marittimo. La sua affermazione è arrivata durante un'intervista televisiva, in cui ha ribadito la volontà di adottare misure drastiche per controllare quella zona. La dichiarazione ha suscitato reazioni internazionali e ha acceso il dibattito sulla sicurezza delle rotte energetiche nella regione.

Il presidente Usa Donald Trump ha difeso in un’intervista a Fox News il blocco totale dello stretto di Hormuz annunciato dopo il fallimento dei negoziati di Islamabad, durati 21 ore, sostenendo che la misura richiederà “un po’ di tempo” ma sarà efficace “molto presto” e ribadendo che il vero punto di rottura con Teheran è stato il rifiuto di rinunciare alle ambizioni nucleari. “Il blocco richiederà un po’ di tempo, ma sarà efficace molto presto”, ha dichiarato Trump nell’intervista con Maria Bartiromo, aggiungendo che i colloqui in Pakistan sono stati “una riunione lunga” e che Washington era rappresentata da “persone molto, molto valide, come JD, Steve e Jared”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La mossa di Trump che spiazza Teheran: “Lo stretto di Hormuz lo chiudiamo noi” Leggi anche: Un lasciapassare per Hormuz: “Una petroliera non iraniana ha attraversato lo Stretto”. È il segnale di Teheran che inguaia Trump Trump all’Iran: «Si arrenda». Teheran: «Non chiudiamo stretto di Hormuz: ma colpiremo ogni nave nemica». Vertice tra Meloni-Starmer-Merz-Macron – La direttaLavorare insieme per «la diplomazia e il coordinamento militare» in risposta all’escalation bellica innescata in Medio Oriente dagli attacchi di Usa...