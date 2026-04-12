La moschea Al-Sahaba di Sharm el-Sheikh | dove il deserto incontra il divino

Passeggiando tra i vicoli del mercato di Sharm el-Sheikh, si può notare come il trambusto quotidiano si interrompa di fronte alla moschea Al-Sahaba. La struttura si staglia tra le bancarelle e i negozi, offrendo un punto di riferimento religioso e culturale nella zona. La moschea attira visitatori e fedeli, creando un contrasto tra il mondo del commercio e il luogo di preghiera.

C’è un momento, percorrendo i vicoli del vecchio mercato di Sharm el-Sheikh, in cui il rumore dei venditori, il profumo delle spezie e il calore abbagliante del sole sinaitico cedono improvvisamente il passo a qualcosa di diverso. Qualcosa di verticale, di bianco, di straordinariamente silenzioso nella sua imponenza. I minareti della moschea Al-Sahaba si alzano nel cielo con una precisione quasi matematica, come se qualcuno avesse piantato due frecce di pietra calcarea tra il Mar Rosso e le montagne del Sinai, a segnare un confine invisibile tra il mondano e il sacro. Chi arriva qui aspettandosi solo sabbia e barriere coralline si trova davanti a qualcosa di inaspettato: un capolavoro dell’architettura islamica contemporanea che dialoga con secoli di storia.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - La moschea Al-Sahaba di Sharm el-Sheikh: dove il deserto incontra il divino Rixos Radamis Sharm El Sheikh inaugura Aquamania Jungle Park, il nuovo acquapark di lusso sul Mar RossoCon 28 scivoli d’acqua di nuova generazione, un Water Coaster di 350 metri e la tecnologia Hive, una prima assoluta in Medio Oriente, Aquamania... Vanno a Sharm el-Sheikh e lasciano i cinque figli minori a casaErano partiti per una vacanza a Sharm el-Sheikh, abbandonando i cinque figli, tutti minorenni, a casa da soli.