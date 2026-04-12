Il governo canadese ha annunciato l’intenzione di ridurre la dipendenza militare dagli Stati Uniti, evidenziando che in passato circa il 70% delle spese delle forze armate del paese veniva indirizzato verso il paese vicino. Questa decisione fa parte di un piano più ampio per rafforzare le capacità nazionali e diversificare le alleanze internazionali. Nessun dettaglio sui tempi o sulle modalità di questa transizione è stato ancora comunicato ufficialmente.

“I giorni in cui le nostre forze armate inviavano il 70% delle loro spese agli Stati Uniti sono finiti”: Mark Carney, parlando alla convention del suo Partito Liberale a Montreal, ha dettato la nuova linea di politica industriale e di approvvigionamento per la Difesa del Canada lasciando presagire una vera e propria rivoluzione copernicana che è, nelle intenzioni, già in atto. La sfida di Carney sul riarmo. La standing ovation con cui il primo ministro canadese è stato accolto dai membri del suo partito mostra il consenso nella formazione di governo che proprio nell’aprile 2025 Carney ha condotto a un’ampia e insperata vittoria alle elezioni parlamentari puntando sulla sua natura di vero e proprio antemurale alle mire e alle pressioni del presidente americano Donald Trump sul vicino settentrionale degli Stati Uniti.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La linea di Carney: il Canada vuole rompere la dipendenza militare dagli Stati Uniti

Stati Uniti-Canada: Trump attacca Carney sull’accordo con la CinaIl primo ministro canadese Mark Carney ha smentito categoricamente l’intenzione di negoziare un accordo di libero scambio globale con la Cina.

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