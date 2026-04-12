La lettera ai ladri dopo il furto | Restituitemi la fede di mia madre

Un uomo con disabilità ha scritto una lettera rivolta ai ladri che hanno rubato nella sua abitazione, chiedendo loro di restituire una fede di sua madre. L’episodio si è verificato in un appartamento gestito dai servizi sociali di zona a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. La richiesta è diretta e si concentra esclusivamente sull’oggetto di valore affettivo.

Guastalla (Reggio Emilia), 11 aprile 2026 – Un appello agli autori del furto affinché restituiscano un oggetto di grande valore affettivo per un uomo con disabilità, derubato in casa in uno degli appartamenti ’protetti’ gestiti dai servizi sociali di zona. Uno dei volontari che assistono persone “fragili” ha deciso di lanciare un appello pubblico, sperando che possa arrivare a destinazione: “Nel furto avvenuto nei giorni scorsi negli appartamenti di via Catellani a Guastalla – scrive Ginetto Tosi in una lettera aperta – oltre a qualche manciata di euro ed un braccialetto d’oro, è stato portato via anche l’anello nuziale appartenuto alla madre, deceduta, di un amico disabile, che lo conservava come prezioso ricordo familiare e unico bene materiale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La lettera ai ladri dopo il furto: “Restituitemi la fede di mia madre” Furto in casa, addio ai ricordi della madre scomparsa. “Ai ladri dico: ora la polizia conosce le vostre facce”Via oro e gioielli in un’abitazione del quartiere Loreto: “Ho ritrovato la telecamera sotto al letto – racconta la vittima del furto -. Tentano la fuga dopo il furto: inseguiti e bloccati i ladriColpo nella notte a San Pietro al Tanagro, dove una banda ritenuta responsabile di un furto è stata fermata al termine di un inseguimento ad alta...