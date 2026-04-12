La Juventus e l’Inter si contendono il centrocampista argentino, considerato uno dei possibili obiettivi di mercato per la prossima sessione estiva. Le trattative tra i club sono in corso e si susseguono aggiornamenti sulle intenzioni di ciascuna squadra. Maximo Perrone, attualmente in forza a un club di prima divisione, sta attirando l’attenzione di diverse società italiane. La sua situazione contrattuale e il valore di mercato sono al centro delle discussioni.

Quello di Maximo Perrone sarà sicuramente uno dei nomi più caldi della prossima estate: le ultime sul suo futuro. Juventus e Inter sono pronte a recitare un ruolo da protagonista nel corso della prossima sessione di calciomercato estivo. Entrambi i club hanno tutta l’intenzione di rinforzarsi e stanno già lavorando sotto traccia per non farsi trovare impreparate: e proprio tra le due rivai storiche potrebbe scatenarsi a breve una vera e propria asta per uno dei calciatori più interessanti della Serie A. Chivu (AnsaFoto) – Calciomercato.it Parliamo di Maximo Perrone, centrocampista classe 2003 del Como e della nazionale argentina. L’Inter è da tempo sulle tracce dell’ex Manchester City, ma adesso anche la Juve sarebbe pronta a iscriversi alla corsa per il cartellino del 23enne originario di Buenos Aires.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Juve sfida l’Inter per Perrone: chi è in vantaggio

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