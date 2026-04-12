Nelle prossime elezioni in Ungheria, il voto si concentra su due schieramenti principali: da un lato il partito di governo, guidato dal leader conservatore e sovranista in carica da 16 anni, e dall’altro la nuova formazione di centrodestra fondata nel 2024 da un ex lealista del governo, ora a capo dell’opposizione. I temi principali che dividono le forze politiche includono la gestione della guerra in Ucraina, le politiche sui migranti e le questioni salariali.

Le elezioni in Ungheria sono una sfida a due tra Fidesz, il partito del leader conservatore e sovranista Viktor Orban, in carica da 16 anni, e Tisza, la nuova formazione politica di centro destra lanciata nel 2024 da Peter Magyar, un ex lealista dello stesso Orban e adesso a capo dell'opposizione. Considerando degli elettori che hanno già deciso il proprio voto, i sondaggi danno la creatura di Magyar in vantaggio con il 51% delle preferenze contro il 40% per Fidesz. La forbice si restringe analizzando l'intero elettorato (41% contro 34%), con Tisza che rimane sempre la favorita. Gli altri partiti? Nettamente distaccati. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni ungheresi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La guerra in Ucraina, i migranti, i salari: i temi che dividono i due sfidanti in Ungheria

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