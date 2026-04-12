La guerra in Ucraina i migranti i salari | i temi che dividono gli sfidanti Il rebus del partito Mi Hazank

Le imminenti elezioni in Ungheria vedono contrapporsi il partito di governo, guidato da un leader conservatore e sovranista in carica da 16 anni, e una nuova formazione di centrodestra lanciata nel 2024 da un ex lealista dello stesso leader. Tra i temi principali discussi ci sono la guerra in Ucraina, la questione migratoria e i salari, che continuano a dividere le forze politiche in corsa. Un elemento di incertezza riguarda anche il ruolo del partito

Le elezioni in Ungheria sono una sfida a due tra Fidesz, il partito del leader conservatore e sovranista Viktor Orban, in carica da 16 anni, e Tisza, la nuova formazione politica di centro destra lanciata nel 2024 da Peter Magyar, un ex lealista dello stesso Orban e adesso a capo dell'opposizione. Considerando degli elettori che hanno già deciso il proprio voto, i sondaggi danno la creatura di Magyar in vantaggio con il 51% delle preferenze contro il 40% per Fidesz. La forbice si restringe analizzando l'intero elettorato (41% contro 34%), con Tisza che rimane sempre la favorita. Gli altri partiti? Nettamente distaccati. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni ungheresi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La guerra in Ucraina, i migranti, i salari: i temi che dividono gli sfidanti. Il rebus del partito "Mi Hazank" La guerra in Ucraina, i migranti, i salari: i temi che dividono i due sfidanti in UngheriaLe elezioni in Ungheria sono una sfida a due tra Fidesz, il partito del leader conservatore e sovranista Viktor Orban, in carica da 16 anni, e Tisza,... Leggi anche: Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Macron: «La Russia sbaglia a credere che la guerra in Iran gli darà respiro». Zelensky: «Così non aiuta la pace». Ue, il 31 marzo i ministri Esteri a Bucha