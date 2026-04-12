La forza fragile delle donne che si rialzano

Le donne che si rialzano dopo aver affrontato difficoltà mostrano una forma di resistenza complessa, fatta di fragilità e determinazione. La loro capacità di riprendersi non deriva da invincibilità o assenza di timori, ma dalla volontà di affrontare le sfide nonostante le paure e le vulnerabilità. Questo processo di risalita non implica una perdita di sensibilità, ma rappresenta piuttosto una scelta di ripartire, anche quando tutto sembra opporsi.

La forza di chi si rialza non è invincibilità. Non è durezza, non è assenza di paura, non è dimenticanza. È fragilità attraversata. È il coraggio di restare umane dopo essere state ferite, di non indurirsi fino a smettere di sentire. Le donne che si rialzano non cancellano il passato, non lo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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