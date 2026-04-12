La flottiglia iraniana continua a monitorare lo Stretto di Hormuz, una delle rotte più strategiche per il traffico marittimo mondiale. Nel frattempo, si discute sulla possibile riapertura dello stretto, mentre rimangono incerte le sorti dell’uranio arricchito e dei fondi iraniani congelati all’estero. La situazione resta sotto osservazione, con attenzione alle mosse delle autorità iraniane e alle eventuali reazioni internazionali.

La riapertura dello Stretto di Hormuz, il destino dell’uranio arricchito e lo scongelamento dei fondi iraniani all’estero. Questi i tre punti su cui si sarebbero arenati i colloqui di Islamabad tra i rappresentanti degli Stati Uniti e la Repubblica Islamica. Tra tutti i dossier discussi nelle 16 ore di negoziati il nodo più delicato e urgente da sciogliere per la squadra Usa resta però il primo. Senza infatti il ripristino della libera navigazione nel Golfo Persico, che sta cominciando a far sentire gli effetti sull’economia globale, il nuovo ultimatum di due settimane stabilito martedì scorso da Donald Trump potrebbe concludersi con il riavvio di nuove operazioni militari e, forse, con l’intervento di truppe Usa sul territorio dell’Iran.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La flottiglia iraniana controlla ancora lo Stretto di Hormuz

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