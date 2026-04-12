La dolce crudeltà del ginepro | il realismo magico di Barbara Comyns

Barbara Comyns, autrice nota per il suo stile di realismo magico, ha avuto una vita ricca di esperienze diverse prima di dedicarsi alla scrittura. Tra le sue attività ci sono state il lavoro come pittrice, scultrice, allevatrice di barboncini, restauratrice di pianoforti, modella per artisti e governante. La sua biografia rivela una serie di ruoli svolti in vari contesti, senza che siano stati evidenziati eventuali dettagli personali o motivazioni.

Prima di diventare una scrittrice Barbara Comyns è stata una pittrice, scultrice, allevatrice di barboncini, restauratrice di pianoforti, modella per artisti e governante. Esordisce a quarant’anni con Sisters by the River (1947) al quale seguono altri nove romanzi: Our Spoons Came from Woolworths.🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Scuola Italiana a Palazzo Merulana: il Nuovo Realismo Magico di Nicola Pucci Il magico viaggio di Senzanome. L’ultimo libro di Barbara MalaisiUn bimbo Senzanome è il protagonista di un viaggio in cui ogni Arcano dei Tarocchi si trasforma in regno da scoprire, tra sfide, paure e lezioni...