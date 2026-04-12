La discarica di via Siracusa ormai è permanente

La discarica in via Siracusa, nel rione Provinciale, è ormai stabile e non più temporanea. Nonostante le operazioni di pulizia, i residenti continuano a condividere immagini che mostrano la presenza di rifiuti a cielo aperto, evidenziando come l’area mantenga questa condizione nel tempo. Il Comune non ha ancora individuato i responsabili delle infrazioni e non è riuscito a eliminare definitivamente la discarica.

E' divenuto impossibile per il Comune scoprire e sanzionare i trasgressori. In via Siracusa, al rione Provinciale, lettori continuano a postare foto della discarica a cielo aperto che costantemente si forma dopo le operazioni di pulizia e che l'ente non è ancora riuscito a eliminare.🔗 Leggi su Messinatoday.it Discarica "perenne" in via Siracusa, Messina Servizi è già intervenuta tre volte in un meseUna situazione di degrado e inciviltà che evidentemente non si riesce a combattere. “Valli di Comacchio ormai sommerse, disastro ambientale: ormai è un grande lago”Comacchio (Ferrara), 22 febbraio 2026 – Liviano Luciani, dell’associazione Libera Caccia (Andrea Buzzi è il presidente della sezione di Comacchio) lo...