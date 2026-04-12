La direzione artistica di Sanremo? Per me sarebbe una passeggiata ma anche presentarlo è la cosa più facile del mondo Il difficile è arrivarci… | parla Linus

Linus ha dichiarato che, secondo lui, gestire la direzione artistica di Sanremo sarebbe semplice, così come presentarlo. Tuttavia, ha sottolineato che il vero ostacolo è arrivarci, senza fornire ulteriori dettagli sul percorso necessario o sulle sfide specifiche. La sua opinione si concentra sul fatto che, purtroppo, non è così facile ottenere questa opportunità. La sua affermazione si inserisce nel contesto delle discussioni sul ruolo e sulla selezione per l'evento.

“ La direzione artistica di Sanremo? Per me sarebbe una passeggiata, ma anche presentarlo è la cosa più facile del mondo. Il difficile è arrivarci: non sono abbastanza nazionalpopolare”. Se c’è una qualità che viene riconosciuta a Linus da chiunque lo conosca, è la schiettezza. Dice ciò che pensa, anche a costo di risultare un po’ spigoloso. Come ha fatto nella lunga intervista al Corriere della Sera, concessa alla vigilia di un anniversario importante: cinquant’anni di radio, che celebrerà il 15 aprile. Ne ha fatta di strada quel ragazzino che si faceva accompagnare agli studi di Radio Hinterland Milano 2, a Cinisello Balsamo, in auto dalla sorella: tra grandi incontri, successi e qualche rimpianto, ecco cos’ha raccontato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La direzione artistica di Sanremo? Per me sarebbe una passeggiata, ma anche presentarlo è la cosa più facile del mondo. Il difficile è arrivarci…”: parla Linus Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027: a lui anche la direzione artisticaAd annunciarlo è stato Carlo Conti nella finalissima dell'edizione 2026: il conduttore di Affari Tuoi sarà alla guida del Festival di Sanremo 2027... Arisa: “Una donna alla direzione artistica di Sanremo? Elisa. Allergica alle relazioni tossiche ma vorrei essere mamma”Arisa vede la collega Elisa come prima direttrice artistica di un Festival futuro e apre ai temi personali che le hanno toccato le corde più intime... Sanremo 2026: le Reaction dei cantanti all’annuncio del cast