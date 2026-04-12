La crisi della natalità i bambini fiorentini sono un miraggio

In Toscana, i parchi pubblici di periferia mostrano altalene vuote e scivoli silenziosi, simboli di una diminuzione delle nascite che sta modificando il panorama urbano. A Firenze, questa tendenza si riflette nella riduzione dei bambini nelle aree dedicate al gioco, segnando un cambiamento evidente nel tessuto sociale della città. La crisi della natalità si manifesta così nel quotidiano, alterando le scene di spazi frequentati da famiglie e bambini.

Altalene vuote nei parchi di periferia e scivoli silenziosi: in Toscana, e a Firenze in particolare, la denatalità sta cambiando il paesaggio quotidiano. Nel centro storico, dove un tempo risuonavano le voci dei bambini tra i vicoli, oggi prevalgono il ronzio dei motorini delle consegne e il.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Dinamiche demografiche e crisi strutturale della natalità: l’analisi dei nuovi indicatori regionali(Adnkronos) – La crisi demografica in Italia assume contorni sempre più definiti, trasformandosi da emergenza temporanea a fenomeno strutturale con... La crisi demografica e il miraggio delle pensioni del futuroLa ricchezza dei baby boomer come contributo rilevante al finanziamento del welfare.