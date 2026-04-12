La crisi della natalità i bambini fiorentini sono un miraggio

In Toscana, i parchi di periferia e le aree giochi di Firenze mostrano un cambiamento evidente: altalene vuote e scivoli silenziosi sono sempre più frequenti. La denatalità sta influenzando il panorama urbano, con un calo dei bambini presenti in queste zone. La diminuzione delle nascite si riflette su spazi pubblici che un tempo erano frequentati da famiglie con bambini, ora più deserti di quanto si fosse abituati.

Altalene vuote nei parchi di periferia e scivoli silenziosi: in Toscana, e a Firenze in particolare, la denatalità sta cambiando il paesaggio quotidiano. Nel centro storico, dove un tempo risuonavano le voci dei bambini tra i vicoli, oggi prevalgono il ronzio dei motorini delle consegne e il.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Dinamiche demografiche e crisi strutturale della natalità: l’analisi dei nuovi indicatori regionali(Adnkronos) – La crisi demografica in Italia assume contorni sempre più definiti, trasformandosi da emergenza temporanea a fenomeno strutturale con...