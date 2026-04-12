La Cremonese si squaglia a Cagliari Ko nello scontro salvezza è allarme

La Cremonese ha subito una sconfitta a Cagliari, restando ferma a zero vittorie nelle ultime otto partite. La squadra locale ha ripreso a vincere dopo un periodo di risultati negativi, mentre la Cremonese si trova ora in una posizione critica in classifica, a ridosso della zona retrocessione. La gara si è conclusa con un risultato che aggrava le difficoltà della formazione ospite.

di Luca Mignani Il Cagliari resuscita dopo il ritiro, quattro ko di fila e otto gare senza vincere. E inchioda la Cremonese al terzultimo posto. L’effetto Giampaolo, per ora, si è fermato a Parma: ko mai in discussione col Bologna, altro stop in Sardegna. Decide Esposito. Decide una reazione praticamente impalpabile. Ai grigiorossi il possesso (63%) che finisce però per fare solo quasi il solletico a Caprile. Ai rossoblù una ripresa maiuscola e arrembante, figlia anche di un’opposizione troppo, troppo morbida. I numeri non diranno tutto, ma quelli sulle conclusioni parlano chiarissimo: 4-4 in totale e 3-2 nello specchio per la Cremonese, al duplice fischio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Cremonese si squaglia a Cagliari. Ko nello scontro salvezza, è allarme Leggi anche: Calcio, Lecce-Cremonese 2-1 nello scontro salvezza Leggi anche: Cremonese-Verona 0-0, un punto a testa nello scontro salvezza