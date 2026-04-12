La coppia Gravina-Marotta è sempre all’opera anche di domenica

In un clima di continua attività, i rappresentanti della federazione calcistica si sono riuniti anche nel fine settimana. Uno di loro ha dichiarato di non voler assumere il ruolo di protagonista nel processo decisionale e di non sostenere nessuna candidatura in particolare. La presenza costante dei dirigenti nel periodo di attività ufficiale e non, conferma l’interesse nel gestire le questioni della federazione senza interruzioni.

Stanno pilotando l'operazione Malagò nonostante l'opposizione del governo. Il sistema di potere non si molla. Galliani si è tirato indietro. Vedremo se Palazzo Chigi si arrenderà. Db Milano 25022019 - premio Giacinto Facchetti 'Il bello del calcio' foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Gabriele Gravina-Giuseppe Marotta “Non sarò il regista del futuro e non tirerò la volata a nessuno. È folle pensare che possa fare accordi con qualcuno. Sono convinto che alla fine le componenti mostreranno senso di responsabilità e riusciranno ad individuare un candidato in grado di coagulare il maggior numero di consensi possibile”. Sono le parole di Gabriele Gravina oggi al Corriere della Sera.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La coppia Gravina-Marotta è sempre all’opera, anche di domenica Dimissioni Gravina, spunta a sorpresa anche il nome di Marotta per la possibile successione! Lo scenario dopo il ko di ieridi Luca FiorettiDimissioni Gravina, le dure critiche della stampa sportiva per la mancata rinuncia del presidente federale e la proposta di un nuovo... Cataratta, si opera anche di domenica: 30 interventi per abbattere le liste d'attesaBRINDISI - Domenica 12 aprile, nell’Unità operativa complessa di Oculistica dell’ospedale "Perrino" di Brindisi, il dottor Giuseppe Durante, primario...