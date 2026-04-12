La conquista del satellite raccontata da Oriana

Nel 1964, una giornalista italiana si reca a Cape Kennedy, dove visita anche Houston e incontra astronauti, scienziati, medici e tecnici della NASA. Durante il soggiorno, intervista diverse figure professionali coinvolte nelle attività spaziali e raccoglie informazioni sulle missioni e sui preparativi per il viaggio verso il satellite. La sua presenza si inserisce nel contesto delle attività legate alla conquista dello spazio in quegli anni.

Oriana Fallaci arriva a Cape Kennedy nel 1964, frequenta Houston, incontra gli astronauti, intervista scienziati, medici, fisici, tecnici della NASA. Li intervista come se fossero personaggi letterari, non eroi di un'epopea tecnologica, ma creature alle prese con qualcosa che le supera. Le domande che rivolge agli astronauti (sulla paura, sul senso, su cosa si prova a guardare la Terra da fuori) sono le stesse che rivolge a se stessa. La luna di Oriana (2018) è una raccolta postuma di articoli scritti per l'Europeo. Il libro va letto in parallelo con Se il sole muore (1965) e Quel giorno sulla Luna (1970), le due opere organiche che Fallaci ricavò dalla stessa esperienza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La conquista del satellite raccontata da Oriana Antonella Fiordelisi: il gesto per Oriana Marzoli conquista i fanIl mondo dei reality vive spesso di rivalità, tensioni e scontri destinati a rimanere impressi nella memoria dei fan. Claudio Bisio conquista il Teatro Colosseo: quattro date sold out per "La mia vita raccontata male"C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Torino si...