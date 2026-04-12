La Comerio Ercole brilla a Venezia Tra le migliori aziende sostenibili

Nell'ambito della cerimonia di premiazione a Venezia, la società di Busto Arsizio si è distinta ricevendo il riconoscimento per il miglior processo o tecnologia sostenibile. La premiazione ha visto coinvolti diversi enti e aziende, con l’obiettivo di valorizzare le iniziative più innovative nel settore. La società ha ottenuto il premio per un progetto che si concentra sull’efficienza e sulla sostenibilità delle proprie attività.

È la Comerio Ercole di Busto Arsizio a vincere il Premio Miglior ProcessoTecnologia per lo Sviluppo Sostenibile alla XIII edizione del Premio Impresa Ambiente, il più importante riconoscimento nazionale per le imprese che abbiano proposto innovazioni in un’ottica di sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica ed economia circolare. Il ceo dell’azienda, Riccardo Comerio, ha ricevuto il riconoscimento venerdì nella Sala Apollinea Grande del Teatro La Fenice di Venezia, dove si è svolta la cerimonia. "È un bel risultato che condivido con tutto il team aziendale, che segue la gamma dei prodotti legati alla sostenibilità: gomma, plastica, e non tessuto", commenta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Comerio Ercole brilla a Venezia. Tra le migliori aziende sostenibili Olio d'eccellenza, la Ciociaria brilla alle selezioni regionali per l'Ercole OlivarioServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? La rincorsa alla massima qualità è l'unica strada percorribile...