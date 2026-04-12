La colonizzazione della Luna

Dopo un viaggio di dieci giorni, la missione spaziale Artemis 2 si è conclusa con successo. La capsula ha atterrato sulla superficie lunare, portando con sé gli strumenti e i materiali necessari per le operazioni previste. Le autorità hanno confermato il rientro dei membri dell'equipaggio sulla Terra senza problemi. La missione rappresenta il primo passo verso future attività di colonizzazione e esplorazione della Luna.

Spazio L’esplorazione modello Trump non è un’alternativa alla guerra ma la sua prosecuzione con altri mezzi. Dalla quale Italia ed Europa dovrebbero tirarsi fuori Spazio L’esplorazione modello Trump non è un’alternativa alla guerra ma la sua prosecuzione con altri mezzi. Dalla quale Italia ed Europa dovrebbero tirarsi fuori Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La colonizzazione della Luna Kimpa Vita, la storia di una delle radici religiose della resistenza africana alla colonizzazioneKimpa Vita vedeva croci bianche, ma anche i corpi neri venduti a peso ai portoghesi. Leggi anche: Luna di sangue il 3 marzo: eclissi totale della Luna piena, ecco dove si potrà vedere NULLA È CERTO nella CONQUISTA DELLA LUNA!