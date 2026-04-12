La Casa Bianca vede rosso

Da cms.ilmanifesto.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa Bianca ha espresso forte disappunto riguardo alla campagna elettorale portata avanti da Donald Trump e JD Vance a sostegno di Viktor Orbán, affermando che non ci sono precedenti simili. La posizione dell'amministrazione statunitense si basa sulle dichiarazioni del vicepresidente, che ha commentato l'evento come unico nel suo genere. La questione ha attirato l'attenzione dei media e ha generato reazioni da parte di diverse forze politiche.

America oggi Gli Usa ri-orientano le loro forze antiterrorismo: archiviati jihadisti e suprematisti parte la caccia al movimento Antifa, ovunque si celi. E chiedono ai paesi alleati in tutto il mondo di fare lo stesso America oggi Gli Usa ri-orientano le loro forze antiterrorismo: archiviati jihadisti e suprematisti parte la caccia al movimento Antifa, ovunque si celi. E chiedono ai paesi alleati in tutto il mondo di fare lo stesso Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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