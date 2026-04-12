La Casa Bianca vede rosso

La Casa Bianca ha espresso forte disappunto riguardo alla campagna elettorale portata avanti da Donald Trump e JD Vance a sostegno di Viktor Orbán, affermando che non ci sono precedenti simili. La posizione dell'amministrazione statunitense si basa sulle dichiarazioni del vicepresidente, che ha commentato l'evento come unico nel suo genere. La questione ha attirato l'attenzione dei media e ha generato reazioni da parte di diverse forze politiche.

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