La capitale mondiale della pittura su carta

Dal 24 al 26 aprile, la città di Fabriano si prepara ad accogliere nuovamente un evento dedicato alla pittura ad acqua su carta. La manifestazione, che si svolge ogni anno, richiama artisti e appassionati da tutto il mondo. Per tre giorni, le strade e le sale della città si riempiranno di esposizioni, workshop e dimostrazioni pratiche, celebrando questo stile artistico.

Dal 24 al 26 aprile, Fabriano torna a trasformarsi nella capitale mondiale della pittura ad acqua su carta. La celebre rassegna FabrianoinAcquarello, nata nel 2010 da un’idea di Anna Massinissa, radunerà quest’anno 3mila artisti provenienti da 90 Paesi, confermandosi il più grande evento internazionale dedicato a questa tecnica. Il programma si preannuncia ricchissimo: 36 dimostrazioni tecniche con maestri e influencer, workshop, conferenze e 5 appuntamenti di pittura en plein air che animeranno luoghi suggestivi come Piazza del Comune, il Loggiato San Francesco e il Museo della Carta e della Filigrana. Cuore della manifestazione sarà la mostra che vedrà protagonisti 980 artisti, le cui opere resteranno esposte nelle diverse location della città fino al 14 giugno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La capitale mondiale della pittura su carta Torna "Fabriano in acquarello", l'evento nazionale dedicato all’arte della pittura ad acqua su cartaFABRIANO – Fabriano sosterrà per il quinto anno consecutivo – come partner esclusivo per la fornitura di carta - FabrianoinAcquarello, il più grande... Premio mondiale per tre studenti della “Carta“Tre studenti dell’Università di Pisa hanno raggiunto un traguardo di eccezionale rilievo internazionale, posizionandosi al secondo posto nella Switch... Multi SubHe Transmigrated Into Qin as a Playboy Prince—But Was Secretly the Strongest Sword God