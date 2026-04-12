La canzone contro bullismo e cyberbullismo degli studenti del Da Vinci di Viterbo

Gli studenti dell'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci di Viterbo hanno scritto una canzone contro il bullismo e il cyberbullismo, intitolata “L’ombra non è la luce”. Il brano ha ottenuto il primo posto nel concorso “Rispettiamoci”, un'iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sui fenomeni di violenza tra i giovani. La vittoria è stata annunciata durante una cerimonia scolastica.

“L’ombra non è la luce”, è il titolo del brano con cui gli studenti dell’Itt Leonardo da Vinci di Viterbo hanno vinto il concorso “Rispettiamoci”. Gli alunni, in collaborazione con la commissione “Bullismo, cyberbullismo” e il gruppo musicale pomeridiano, hanno ottenuto il primo premio alla.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Comunicato Stampa: Premio Pino e Amilcare Mattei: studenti e istituzioni uniti contro bullismo e cyberbullismoLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO. "Il ragazzo dai pantaloni rosa”: studenti coinvolti al Premio Mattei contro bullismo e cyberbullismoAlla nona edizione del Premio Pino e Amilcare Mattei all’Università di Cassino, oltre 400 ragazzi partecipano alla presentazione del libro di Ciro... Canzone contro il bullismo basta silenzio