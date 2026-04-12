La Campania ha scritto le regole per concedere il patrocinio della Regione

In Campania, è stato adottato un nuovo regolamento per la concessione del patrocinio della Regione. Fino a ora, non esisteva un documento ufficiale che normasse questa procedura, e le modalità di assegnazione del patrocinio morale e l’utilizzo del logo regionale venivano gestite senza regole precise. La nuova disciplina mira a rendere più trasparente e chiaro il processo, eliminando le pratiche informali che si erano sviluppate nel tempo.