La Campania ha scritto le regole per concedere il patrocinio della Regione
In Campania, è stato adottato un nuovo regolamento per la concessione del patrocinio della Regione. Fino a ora, non esisteva un documento ufficiale che normasse questa procedura, e le modalità di assegnazione del patrocinio morale e l’utilizzo del logo regionale venivano gestite senza regole precise. La nuova disciplina mira a rendere più trasparente e chiaro il processo, eliminando le pratiche informali che si erano sviluppate nel tempo.
Fino ad oggi non c'era un disciplinare unico: il patrocinio morale e l'uso del logo erano gestiti in modo informale e opaco. Adesso la giunta ha fissato criteri chiari.🔗 Leggi su Fanpage.it
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