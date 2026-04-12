Una coppia di giovani si trovava nelle strade dell’hinterland per una serata spensierata, tra conversazioni e risate. All’improvviso, si sono trovati coinvolti in un episodio che ha portato alla cattura di una banda nota come “terrore”. Questa gang era ritenuta responsabile di aver seminato il panico tra le coppie della zona, e il loro arresto ha rappresentato la fine di un incubo che durava da mesi.

Monza – I due ragazzi sono innamorati e pieni di passione. Sono usciti insieme per una serata indimenticabile, hanno chiacchierato, hanno riso e scherzato e ora hanno voglia di pomiciare un po’. Per farlo al riparo da sguardi indiscreti, decidono di appartarsi sulla macchina di lui in una zona un po’ isolata, in mezzo ai campi, appena fuori Monza. Sembrerebbe andare tutto a meraviglia quando all’improvviso la portiera della loro auto si spalanca all’improvviso. E davanti a loro si materializzano tre figure vestite di scuro, incappucciate. Le voci dure. Le parole taglienti. Il terrore è assoluto. Le minacce sono inequivocabili: “Tirate fuori tutto quello che avete.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La banda “terrore” delle coppiette: quando nelle strade dell’hinterland fu sventato l’incubo Mostro di Firenze

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