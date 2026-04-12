Kings League calendario dell’ottava giornata dello Split 2 | orari ufficiali match e come seguire i risultati live

Lunedì 13 aprile 2026 si svolgerà l’ottava giornata dello Split 2 della Kings League Italia, che si terrà presso la Fonzies Arena di Cologno Monzese. La giornata prevede una serie di incontri con orari ufficiali già comunicati e sarà possibile seguire i risultati in tempo reale. La manifestazione coinvolge diverse squadre del campionato, con appuntamenti distribuiti nel pomeriggio e nella serata.

Lunedì 13 aprile 2026 la Kings League Italia torna alla Fonzies Arena di Cologno Monzese per l’ottava giornata dello Split 2. Sei partite a partire dalle 17:00: ecco il calendario completo, gli orari ufficiali, i match da non perdere e dove seguire i risultati live. Siamo alle ultime battute della regular season: ogni risultato può stravolgere la classifica e decidere chi va direttamente ai quarti di finale e chi dovrà passare dal play-in. La tensione è al massimo. Indice. Classifica aggiornata: la situazione prima dell’ottava giornata. Kings League calendario ottava giornata: orari e partite del 13 aprile 2026. Dove vedere la Kings League e come seguire i risultati in tempo reale Diretta streaming e canali ufficiali.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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