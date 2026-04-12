Kimberly Garcia Leon detta legge nella mezza maratona Mondiali di marcia senza Perez Colombi miglior italiana

Durante i Mondiali a squadre di marcia disputati in Brasile, Kimberly Garcia Leon si è imposta nella gara di mezza maratona, chiudendo con il miglior tempo. La competizione si è svolta in condizioni climatiche difficili, con temperature elevate e alta umidità. Nel frattempo, la gara di marcia è stata segnata dall’assenza di un’atleta importante, e tra le italiane, la migliore si è classificata al di sotto dei primi dieci.

Kimberly Garcia Leon ha dominato la mezza maratona che ha chiuso i Mondiali a squadre di marcia, andati in scena sotto il sole di Brasile e con un tasso di umidità decisamente elevato. La fuoriclasse peruviana si era presentata con tutti i favori del pronostico, vista anche l’assenza della fuoriclasse spagnola Maria Perez (autrice della doppietta dorata su 20 km e 35 km agli ultimi Mondiali), e ha primeggiato con disinvoltura, operando l’azione risolutiva nella seconda parte di gara e sciorinando la sua proverbiale tecnica di qualità. Nel 2022 si impose su 20 km e 35 km ai Mondiali di Eugene, nel 2023 fu seconda nella rassegna iridata nella...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Kimberly Garcia Leon detta legge nella mezza maratona, Mondiali di marcia senza Perez. Colombi miglior italiana Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato trionfa nella mezza maratona! Pioggia di medaglie per l’Italia Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato trionfa nella mezza maratona, tante medaglie per l’Italia