’Karaoke Champions’ Torneo canoro nel vivo

È in corso la quarta edizione di Karaoke Champions, un torneo dedicato al canto che negli ultimi anni ha attirato un numero crescente di partecipanti e spettatori in diverse città italiane. La manifestazione si svolge in diverse location, offrendo a cantanti amatoriali l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico e a una giuria. La competizione prosegue con varie prove e sfide, coinvolgendo appassionati di tutte le età.

Sta per entrare nel vivo la quarta edizione della Karaoke Champions, il torneo canoro che negli ultimi anni ha conquistato un pubblico sempre più ampio di appassionati e curiosi in tutta Italia. Le selezioni sono ancora in corso ma, già dopo le prime serate di qualificazione, si delinea un gruppo consistente di talenti pronti a contendersi un posto nella finale. I prossimi appuntamenti sono fissati per il 17 e il 26 aprile, rispettivamente terza e quarta serata di qualificazione, tappe decisive per completare il quadro dei partecipanti che accederanno alla fase successiva della competizione. Le serate sono curate da Morris Maggini e Lucia Sansone, ideatori del torneo, che seguono con attenzione ogni fase del contest.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Karaoke Champions’. Torneo canoro nel vivo Viareggio Cup agli ottavi. Il torneo entra nel vivoMettiamola così: toccando ferro, gli ottavi di finale della 76’ edizione della Viareggio Cup possono essere considerati – e qui tocchiamo ancora una... Karaoke Show a Porto Cesareo: venerdì 20 febbraio musica dal vivo e divertimento gratuito per il pubblico.Il Karaoke Show torna a Porto Cesareo: una serata di musica dal vivo e partecipazione per il pubblico Porto Cesareo si prepara a una nuova serata di...