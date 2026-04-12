Recentemente, i dati sulla reputazione dei brand per i gruppi femminili coreani sono stati pubblicati dal Korean Business Research Institute, segnando un cambiamento nelle classifiche del settore. Secondo queste informazioni, il gruppo K-pop IVE si trova in cima alla classifica, mentre LE SSERAFIM ha raggiunto la vetta tra le artiste più popolari. Questi risultati riflettono le recenti tendenze e l’andamento dei gruppi nel panorama musicale coreano.

Il musicale femminile coreano ha appena registrato un nuovo spostamento di equilibri con la pubblicazione dei dati relativi alla reputazione dei brand per i gruppi di ragazze, elaborati dal Korean Business Research Institute. Le classifiche, che riflettono l'impatto mediatico e il coinvolgimento della fanbase nel periodo compreso tra il 12 marzo e il 12 aprile, vedono le IVE confermate al vertice assoluto dopo un'analisi massiccia di big data riguardante interazioni e copertura stampa. Le IVE ha .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - K-Pop: IVE domina la classifica, LE SSERAFIM volano in vetta

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