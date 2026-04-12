Juvi sfida decisiva al ritorno in casa | fermare Harrison è la chiave
Domenica alle ore 18, la squadra torna a giocare in casa nel PalaRadi, dopo tre settimane di assenza. L’avversario è il team di Roseto, e si tratta di una partita importante per cercare di rafforzare la propria posizione in classifica, con l’obiettivo di mantenere l’undicesimo posto. La sfida rappresenta un momento chiave per la squadra, che vuole ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico.
La Juvi rientra in casa domenica alle ore 18 per accogliere il Roseto nel PalaRadi. Dopo tre settimane di assenza forzata dal proprio impianto, la squadra oroamaranto affronta un test fondamentale per consolidare la posizione in classifica, puntando a blindare l’undicesimo posto. Il ritorno al campo domestico rappresenta un momento di svolta psicologica per la banda guidata da Bechi. Nonostante la recente sconfitta, il gruppo mostra una maturità crescente, avendo già messo in sicurezza la salvezza. L’obiettivo della sfida domenicale non è più la lotta alla retrocessione, ma la volontà di definire il proprio percorso stagionale attraverso una prestazione di qualità.🔗 Leggi su Ameve.eu
Carrarese a Castellammare: sfida decisiva e ruolo chiaveIl pareggio tra Carrarese e Juve Stabia, disputato a Castellammare, rappresenta un punto prezioso in una fase cruciale del campionato.
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