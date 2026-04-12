Juventus Women Wälti pronta a fare le valigie | Finché sarò qui darò tutto ma il passo è stato coraggioso

La centrocampista svizzera, attualmente in forza alla squadra femminile di una nota società calcistica, ha dichiarato di essere pronta a lasciare il club, pur affermando di voler continuare a impegnarsi fino all’ultimo momento. Ha inoltre spiegato che la decisione di partire è stata presa con coraggio, anche se rimane legata alla squadra e ai tifosi. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e i supporter.

Senesi Juve, brusca frenata nella corsa al difensore in uscita dal Bournemouth: quella richiesta viene giudicata eccessiva! Ultime Bernardo Silva Juve, è sempre più bagarre per il portoghese: quattro club e i bianconeri sul giocatore. E l’entourage ha preso una decisione. Gli aggiornamenti Boga Juve, il club ora accelera per il riscatto: il ragazzo ha questo desiderio. Ultime Senesi Juve, si complica la trattativa per il difensore? C’è una novità importante sull’argentino. Gli aggiornamenti Juventus Next Gen, Brambilla dopo la vittoria contro il Guidonia: «Nei primi venti minuti troppo leggeri di testa, poi meglio. Si poteva chiudere prima il match.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Wälti pronta a fare le valigie: «Finché sarò qui darò tutto, ma il passo è stato coraggioso» Juventus Women Fiorentina: Canzi col tridente, c’è Wältidi Mauro MunnoJuventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno delle semifinali di... Wolfsburg Juventus Women 0-1 LIVE: infortunio per Walti! Dentro SchatzerCarnesecchi alla Juventus e Di Gregorio all’Atalanta: scambio possibile? Così Fabrizio Romano Douglas Luiz è rinato, gol di tacco al Chelsea. JUVENTUS WOMEN | ALL GOALS in 2025