Juventus | vittoria fondamentale contro l’Atalanta

Sabato sera, la Juventus ha ottenuto una vittoria di misura contro l’Atalanta, con un risultato di 1-0. La partita si è giocata alla New Balance Arena di Bergamo. Il gol decisivo è stato segnato da Jérémie Boga all’inizio della ripresa. La vittoria rappresenta un risultato importante nella corsa alla qualificazione in Champions League.

La Juventus ha centrato un colpo pesantissimo nella corsa alla Champions League. Sabato sera, sul campo della New Balance Arena di Bergamo, i bianconeri si sono imposti 1-0 sull’Atalanta grazie alla rete di Jérémie Boga in avvio di ripresa. Tre punti d’oro che permettono alla squadra di Luciano Spalletti di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: vittoria fondamentale contro l’Atalanta Leggi anche: Juventus, vittoria fondamentale a Bergamo contro l’Atalanta Juventus, le parole di Spalletti dopo la vittoria contro l’AtalantaLuciano Spalletti ha commentato il successo ottenuto dalla sua Juventus contro l’Atalanta ai microfoni di Sky Sport L’analisi di Spalletti. La Juventus conquista tre punti cruciali contro l'Atalanta