Juventus | Spalletti dopo la vittoria

Dopo la vittoria per 1-0 in trasferta contro l’Atalanta, la Juventus ha ottenuto tre punti che rafforzano la sua posizione in classifica. La squadra ha mostrato compattezza e determinazione durante l’incontro, contribuendo a un risultato che permette di mantenere alta la competitività in campionato. La partita si è svolta senza particolari incidenti, con entrambe le squadre che hanno provato a farsi largo nel corso dei novanta minuti.

La vittoria per 1-0 conquistata in casa dell’Atalanta ha dato alla Juventus non solo tre punti preziosissimi, ma anche una carica di entusiasmo e ambizione rinnovata. Luciano Spalletti, al termine della gara di sabato 11 aprile 2026, non ha nascosto la soddisfazione e ha lanciato un messaggio chiaro ai suoi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti dopo la vittoria Juventus, le parole di Spalletti dopo la vittoria contro l’AtalantaLuciano Spalletti ha commentato il successo ottenuto dalla sua Juventus contro l’Atalanta ai microfoni di Sky Sport L’analisi di Spalletti. Juventus-Napoli 3-0, Spalletti: "Vittoria che ci dà consapevolezza"Torino, 25 gennaio 2026 - La Juventus si prende il big match con il Napoli, avvicinato dai piemontesi in classifica. Parma-Juventus, le parole di Spalletti a Sky Sport dopo la partita | Serie A