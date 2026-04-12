Juventus | punti preziosi dopo la vittoria
La Juventus ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Atalanta a Bergamo, con un gol di Jérémie Boga segnato poco dopo l’inizio del secondo tempo. La squadra ha portato a casa tre punti importanti grazie a questa rete e alla solidità mostrata durante la partita. La vittoria consente alla Juventus di aumentare il punteggio in classifica, mantenendo l’obiettivo di posizioni alte nel campionato.
La Juventus ha conquistato tre punti d’oro a Bergamo imponendosi 1-0 sull’Atalanta grazie al gol di Jérémie Boga poco dopo l’intervallo. Una vittoria sofferta e di carattere che ha riportato i bianconeri al quarto posto, ma la partita ha lasciato strascichi pesanti sul piano arbitrale. Fabio Maresca e il VAR L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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