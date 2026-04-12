Juventus | punti preziosi dopo la vittoria

La Juventus ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Atalanta a Bergamo, con un gol di Jérémie Boga segnato poco dopo l’inizio del secondo tempo. La squadra ha portato a casa tre punti importanti grazie a questa rete e alla solidità mostrata durante la partita. La vittoria consente alla Juventus di aumentare il punteggio in classifica, mantenendo l’obiettivo di posizioni alte nel campionato.