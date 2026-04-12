Juventus Pisa Under 16 3-2 | Gridel non lascia punti pur senza brillare

Nel match valido per la venticinquesima giornata del campionato Under 16 202526, la Juventus ha battuto il Pisa con il punteggio di 3-2. Nonostante una prestazione sotto tono, Gridel ha contribuito a mantenere i punti in casa. La partita ha visto diverse occasioni da entrambe le parti, con il risultato che si è deciso solo negli ultimi minuti. Di seguito, la sintesi, la moviola, il tabellino e la cronaca live del confronto.

di Fabio Zaccaria Juventus Pisa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Cesena in rimonta, batte a fatica il Pisa nella gara valevole per la venticinquesima giornata di campionato: ha seguito LIVE il match. Juventus Pisa Under 16 3-2: sintesi e moviola. 83? FINISCE QUI LA PARTITA 78? GOL DELLA JUVE- Vidzivashets non sbaglia dentro l’area e mette in rete in rete. Gran lavoro di Scarnato nell’azione 70? MIRACOLO DOPPIO DI REPACI- Ancora una disattenzione della difesa bianconera, Addotta calcia a botta sicura ma Repaci para, sulla respinta è ancor più bravo in uscita coraggiosa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 16 3-2: Gridel non lascia punti pur senza brillare Juventus Sassuolo Under 16 5-0: Rolando e Scarnato ritrovati regalano i 3 punti a Grideldi Fabio ZaccariaJuventus Sassuolo Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di... Juventus Sassuolo Under 16 2-0 LIVE: si riparte, nessun cambio per Grideldi Fabio ZaccariaJuventus Sassuolo Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di...