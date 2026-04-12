Juventus Pisa Under 16 2-2 LIVE | Perjoni riporta in pari il risultato

Nella partita tra Juventus e Pisa Under 16, terminata con un punteggio di 2-2, Perjoni ha segnato un gol che ha riportato il risultato in parità. La gara si è giocata durante la venticinquesima giornata del campionato 202526, e la cronaca ha registrato momenti di equilibrio tra le due squadre, con azioni che hanno portato a entrambe le reti. Sono stati analizzati anche i movimenti e le decisioni arbitrali attraverso la moviola del match.

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