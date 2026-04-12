Juventus Pisa Under 16 1-1 LIVE | traversa clamorosa di Buemi ospiti ad un soffio dal vantaggio

Nella partita tra Juventus e Pisa Under 16 terminata con un pareggio 1-1, è rimasta impressa la traversa colpita da Buemi, che ha sfiorato il gol con un tiro potente. La gara, valida per la venticinquesima giornata del campionato 202526, ha visto i giovani calciatori affrontarsi con intensità, mantenendo in equilibrio il risultato fino ai minuti finali. La cronaca ha evidenziato occasioni da entrambe le parti, senza ulteriori reti segnate.

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