Juventus Pisa Under 16 1-1 LIVE | fine primo tempo Mosso rimette a posto la gara

Nel match tra Juventus e Pisa Under 16, il primo tempo si è concluso con un risultato di 1-1. All'inizio della seconda frazione, Mosso ha segnato per riequilibrare le sorti della partita, dopo che i primi 45 minuti avevano visto entrambe le squadre trovare la rete. La gara è valida per la venticinquesima giornata del campionato 202526, con aggiornamenti in tempo reale sulla cronaca e sul risultato.

di Fabio Zaccaria Juventus Pisa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Cesena in rimonta, ospita il Pisa nella gara valevole per la venticinquesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Pisa Under 16 1-1: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 40? Grande anticipo di Mazzotta che conquista pure un fallo, aumenta i giri la squadra di Gridel 35? GOL DELLA JUVE- Fornero vede l’inserimento di Mosso, il quale piazza all’angolino con un tiro magistrale: che...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 16 1-1 LIVE: fine primo tempo, Mosso rimette a posto la gara Juventus Spezia Under 16 3-0 LIVE: fine primo tempo, gara già indirizzataPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Leggi anche: Juventus Pisa Under 15 3-0 LIVE: fine primo tempo, gara già ben indirizzata