Juventus Pisa Under 16 0-1 LIVE | Pamé spreca l’assist di Tufaro pareggio sfiorato

Nella partita tra Juventus e Pisa Under 16, il risultato si è concluso con la vittoria per 1-0 a favore del Pisa. Durante l'incontro, un'occasione per la Juventus è stata fallita da Pamé, che ha sprecato un assist di Tufaro. La partita, valida per la venticinquesima giornata del campionato 202526, è stata seguita in diretta con sintesi, moviola e cronaca live.

di Fabio Zaccaria Juventus Pisa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Cesena in rimonta, ospita il Pisa nella gara valevole per la venticinquesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Pisa Under 16 0-1: sintesi e moviola. 27? PAME’ SPRECA- Intuizione di Tufaro che pesca solissimo Pamé: l’attaccante non riesce ad infilare nel sacco col piede destro 23? FALLO DI PAME’- Poco coinvolto l’attaccante della Juventus, nel prendere posizione commette fallo 14? GOL DEL PISA- Buemi ha spazio e colpisce Repaci, grande azione del Pisa che premia l’ottimo approccio alla partita 1? Inizia la partita Migliore in campo Juve:.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 16 0-1 LIVE: Pamé spreca l’assist di Tufaro, pareggio sfiorato Juventus Pisa Under 16 LIVE: le formazioni ufficiali. Deniz dal primo minuto con Pamé e Rolandodi Fabio ZaccariaJuventus Pisa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di... Leggi anche: Juventus Parma Under 16 5-0 LIVE: Tufaro per il pokerissimo!