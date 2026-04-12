Juventus Pisa Under 15 4-2 LIVE | Mobilia allunga la distanza!

Nella partita tra Juventus e Pisa Under 15, terminata con il risultato di 4-2, Mobilia ha segnato un gol che ha contribuito ad allungare la distanza tra le due squadre. La gara si è disputata nell’ambito della venticinquesima giornata del campionato 202526, con aggiornamenti in tempo reale su moviola, cronaca e tabellino. La partita ha visto diverse azioni da entrambe le squadre, con un risultato che ha definito la classifica di questa fase del campionato.

di Fabio Zaccaria Juventus Pisa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver perso contro il Cesena, ospita il Pisa a Vinovo nel match valevole per la venticinquesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Pisa Under 15: 4-2 sintesi e moviola. 77? GOL DELLA JUVE- Mobilia sfrutta un’indecisione e mette nel sacco: una probabile sostituzione mette fuori campo Porta 74? GOL DEL PISA- Jgerjgi su assist di Annibale incrocia alla grande, gol bellissimo 70? CAMBIO JUVE- Elliot...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 15 4-2 LIVE: Mobilia allunga la distanza! Leggi anche: Juventus Pisa Under 15 3-1 LIVE: Elliot esce, Mobilia al suo posto Leggi anche: Juventus Pisa Under 15 3-1 LIVE: D’Ambrosio riapre la partita!