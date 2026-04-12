Juventus Pisa Under 15 3-1 LIVE | D’Ambrosio riapre la partita!

Nella partita tra Juventus e Pisa Under 15, terminata 3-1, D’Ambrosio ha segnato un gol che ha riaperto la partita. La gara, valida per la venticinquesima giornata del campionato 202526, ha visto i giovani calciatori confrontarsi sul campo con diverse occasioni da rete. La cronaca ha tenuto gli spettatori aggiornati sul risultato, con analisi e moviola disponibili per approfondire gli episodi principali.

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