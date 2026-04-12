Juventus Pisa Under 15 3-0 LIVE | si riparte un cambio per Pecorari

Nella partita valida per la venticinquesima giornata del campionato Under 15 202526, la Juventus ha battuto il Pisa con un risultato di 3-0. Durante l'incontro, l’allenatore della Juventus ha effettuato un cambio nel corso del secondo tempo. La cronaca ha evidenziato alcune occasioni da entrambe le parti, e la moviola ha analizzato alcune decisioni arbitrali. Di seguito viene presentata una sintesi dettagliata del match, con il tabellino e le fasi principali.

di Fabio Zaccaria Juventus Pisa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver perso contro il Cesena, ospita il Pisa a Vinovo nel match valevole per la venticinquesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Pisa Under 15: 3-0 sintesi e moviola. 41? SECONDO TEMPO- Una sostituzione per Pecorari: Monte al posto di Paesanti 40? FINE PRIMO TEMPO 39? LARUCCIA SFIORA LA MAGIA- Laruccia si allarga e riceve sulla sinistra, doppio passo perfetto e tiro a giro che sfiora il palo più lontano.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 15 3-0 LIVE: si riparte, un cambio per Pecorari Juventus Carrarese Under 15 3-0 LIVE: si riparte, un cambio per PecorariCalciomercato Juve LIVE: risoluzione per Milik? 40 milioni su Kolo Muani Perin è il nuovo portiere titolare della Juve? Quali sono le gerarchie dopo... Juventus Parma Under 15 1-0 LIVE: doppio cambio per Pecorari. Freyria e Elliot in campoOpenda Juve, futuro deciso per il giocatore belga: ecco cosa accadrà a giugno fra lui e il club bianconero.